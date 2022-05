Digitalagentur IBM iX künftig mit Standort in Erfurt

Digitalagentur IBM iX k├╝nftig mit Standort in Erfurt

Die international agierende Digitalagentur IBM iX er├Âffnet Anfang Juni einen Standort in Erfurt. Bis Ende 2022 w├╝rden 20 Stellen entstehen, bis Ende 2024 seien insgesamt 100 geplant, teilte die Th├╝ringer Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) am Donnerstag in Erfurt mit. Die Ansiedlung werde unterst├╝tzt. IBM iX begleitet den Angaben nach Organisationen, Unternehmen und Marken aller Branchen bei der digitalen Transformation und der Entwicklung neuer Gesch├Ąftsmodelle. Ein Schwerpunkt liege auf der Gestaltung digitaler Erlebnisse.