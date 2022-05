Frauen-Bundestrainer Korff kritisiert Radsport-Kalender

Frauen-Bundestrainer Andr├ę Korff hat die ├ťberschneidungen im Radsport-Rennkalender der Frauen kritisiert. In diesem Jahr findet parallel zur 34. Ausgabe der renommierten "Lotto Th├╝ringen Ladies Tour" (24. bis 29. Mai) ein neues World-Tour-Rennen in London statt. "Es ist schon etwas ung├╝nstig, dass zeitglich in London gefahren wird. Leider sind die World-Tour-Teams verpflichtet, dort anzutreten. Sonst w├Ąre das fahrerische Niveau in Th├╝ringen mit Sicherheit noch h├Âher", sagte Korff. Korff musste deshalb auch seine Mannschaft f├╝r die sechst├Ągige Rundfahrt mit Start in Hof und Ziel in Altenburg umbilden. Bahnrad-Olympiasiegerin Mieke Kr├Âger (Bielefeld) und die Rundfahrt-Siegerin von 2019, Kathrin Hammes (K├Âln), mussten aufgrund anderer Renneins├Ątze absagen. Auch Clara Koppenburg (Friedrichshafen) hat Teamverpflichtungen. "Wir als Nationalmannschaft legen in diesem Jahr unseren Fokus st├Ąrker auf unsere Nachwuchsarbeit und bringen ein relativ junges Team in Th├╝ringen an den Start", sagte Korff. Neben der routinierten Romy Kasper (Leipzig) stehen Fabienne J├Ąhrig (Berlin), Hannah Buch (G├Âttingen), Friederike Stern (Elxleben), Linda Riedmann (Karbach) und Lena Rei├čner (Gera) im Aufgebot.