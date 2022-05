Mittlere Waldbrandgefahr in einigen Teilen Thüringens

Bei zuletzt ausgebliebenen Niederschl├Ągen herrscht in Teilen Th├╝ringens mittlere Waldbrandgefahr. Vor allem in den nord- und ostth├╝ringischen Forstamtsbereichen galt am Freitag die Gefahrenstufe 3 von f├╝nf Warnstufen, wie aus einer ├ťbersicht der Landesforstanstalt hervorgeht. In den meisten Regionen Th├╝ringens ist die Waldbrandgefahr allerdings noch gering. Hier gilt die Gefahrenstufe 2. Mit Einschr├Ąnkungen und punktuellen Sperrungen von Waldgebieten m├╝ssen Wanderer und Ausfl├╝gler ab Warnstufe 4 rechnen.