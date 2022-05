Fahrzeugflotten bei Ministerien und Kommunen im Umbau

Erfurt (dp/th) - Die Ministerien und Kommunen in Th├╝ringen bauen ihre Fahrzeugflotten umweltfreundlich um. Immer mehr E-Autos, Fahrzeuge mit Hybridantrieb und auch Fahrr├Ąder mit elektrischer Unterst├╝tzung sind im Einsatz, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab. F├╝r l├Ąngere Fahrten werden jedoch nach wie vor ├╝berwiegend Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren genutzt.

Prozentual am weitesten ist das Umweltministerium in Erfurt: Wenn noch in diesem Jahr eines der drei verbliebenen Autos mit Verbrennungsmotor durch ein E-Fahrzeug ersetzt wird, sind 78 Prozent des Auto-Fuhrparks elektrisch unterwegs. Doch auch die Argumente der Ministerien und Verwaltungen, die noch Nachholbedarf haben, sind nicht von der Hand zu weisen: Fehlende Reichweite, mangelnde Ladeinfrastruktur sowie kein ausreichendes E-Angebot bei Nutzfahrzeugen bremsen den Ausbau.