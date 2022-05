Immer mehr Thüringer begeistern sich für Jagd

In Th├╝ringen erwerben zunehmend mehr Menschen einen Jagdschein. Hatten 2012 noch 11.100 M├Ąnner und Frauen eine Berechtigung zur Jagd, so waren es im vergangenen Jahr bereits etwa 12.300, wie eine Sprecherin des auch f├╝r die Jagd zust├Ąndigen Agrarministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. Im Jahr 2020 war die Zahl der Jagdscheininhaber mit etwa 12.800 sogar noch etwas h├Âher gewesen. Th├╝ringer J├Ąger treffen sich an diesem Samstag in Bad Blankenburg zu ihrem diesj├Ąhrigen Landesj├Ągertag.