Industrieumsatz in Thüringen legt zweistellig zu

Der Umsatz der Thüringer Industrie ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres kräftig auf rund 8,9 Milliarden Euro gestiegen. Bei dem Plus von 10,7 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2021, das ebenfalls von der Corona-Pandemie geprägt war, hätten auch Preissteigerungen eine Rolle gespielt, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mit.