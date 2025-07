Krise in Thailand

Paetongtarn Shinawatra war die zweite Frau an der Spitze der thailändischen Regierung: Nun wurde sie vorläufig ihres Amtes enthoben. (Archivbild) (Quelle: ---/XinHua/dpa/dpa-bilder)

Die thailändische Premierministerin Paetongtarn Shinawatra ist vorläufig ihres Amtes enthoben worden. Das Verfassungsgericht in Bangkok erklärte am Dienstag, die Maßnahme gelte bis zu seiner Entscheidung zum Verhalten der Regierungschefin in einem Grenzkonflikt mit Kambodscha. Bis dahin können demnach mehrere Wochen oder Monate vergehen.