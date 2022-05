Thüringen lässt Zustimmung zu 9-Euro-Ticket noch offen

Thüringen hat sich noch nicht festgelegt, ob es am Freitag im Bundesrat seine Zustimmung zum 9-Euro-Ticket gibt. Derzeit liefen noch Verhandlungen, eine Entscheidung werde wohl erst Donnerstagabend oder Freitagfrüh getroffen, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. Eine Sprecherin des Thüringer Verkehrsministeriums nannte die voraussichtlich 33 Millionen Euro an Bundesmittel für Thüringen "nicht auskömmlich, um die Verluste auszugleichen". Außerdem fordere der Freistaat eine Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel vom Bund für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zuvor hatte der MDR berichtet.