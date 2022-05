Open-Air-Sommer 2022: Tausende können uneingeschränkt feiern

Das Festival SonneMondSterne erwartet im gleichen Monat 40.000 Menschen an der Bleilochtalsperre bei Saalburg-Ebersdorf, wie es hie├č. Damit erwacht das Elektro-Festival vom 12, bis zum 14. August komplett ohne Einschr├Ąnkungen aus dem notgedrungenen Corona-Schlaf der Vorjahre.

Auch die Kulturarena Jena (6. Juli bis 21. August) l├Ądt in diesem Jahr wieder zu uneingeschr├Ąnkten Veranstaltungen unter freiem Himmel. Mit Blick auf die Zeit seit Beginn der Corona-Pandemie hie├č es in einer Mitteilung: "Wir m├Âchten die zwei Dutzend Monate gemeinsam mit Ihnen wegwischen und die Zeit vergessen machen, die so schwer war f├╝r uns alle und die nicht zuletzt der Kultur arg zusetzte." In diesem Jahr gibt es wieder gemeinsame Kinoabende auf dem Theatervorplatz, Konzerte und Theater unter freiem Himmel. Der Vorverkauf l├Ąuft nach Angaben eines Stadtsprechers gut. "Die Leute sind wieder hei├č auf Steh-, Tanz- und Schwitzkonzerte", sagte er.

F├╝r die Sommerproduktionen des Theaters Rudolstadt auf der Heidecksburg ist wieder das volle Kartenkontingent freigeschaltet - und gefragt. "Wir sind jetzt wieder im Normalmodus, was das Sommertheater angeht", sagte Sprecherin Friederike L├╝dde. Die Schul- und Kindergartenvorstellungen seien schon komplett vorverkauft und ├╝berbucht. Auch die Angebote in Saalfeld, Bad Blankenburg und das Schwimmbadkonzert in Unterwellenborn seien gefragt.

In Weimar hat der Aufbau des Sommertheaters, das vom 17. Juni bis 15. Juli 2022 am e-werk weimar stattfindet, schon begonnen. Gespielt wird Schillers "R├Ąuber". Ob der Andrang auf die Open-Air-Vorstellungen auch ohne geschlossene Theaterh├Ąuser so gro├č sei wie im Vorjahr bleibe abzuwarten, sagte eine Sprecherin.

Die freien Theater und die Amateurtheater freuen sich auf eine publikumsreiche Saison. "St├╝ck f├╝r St├╝ck kommen Termine rein", sagte Kathrin Schremb vom Th├╝ringer Theaterverband. Das Naturtheater "Friedrich Schiller" Bauerbach etwa hat die Ticketbuchungen f├╝r die Freilichtb├╝hnen-Saison 2022 bereits freigegeben. Auch die theaterbegeisterten Laien des F├Ârdervereins S├╝dth├╝ringer Kultur- und Theatervereine bereiten sich auf ihre Auff├╝hrungen im Juli vor. Die Sommerkom├Âdie Erfurt plant ihr "Pandemistisches Gartentheater" in der Barf├╝sserruine.