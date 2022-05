Große Mengen Corona-Impfdosen vernichtet oder zurückgegeben

In Th├╝ringen sind bislang ├╝ber 1500 abgelaufene Corona-Impfdosen vernichtet worden. Das betraf unter anderem 1030 Vakzine des Herstellers Moderna, 265 von Johnson & Johnson und 200 von Astrazeneca, wie das Gesundheitsministerium in Erfurt auf Anfrage mitteilte. Dazu k├Ąmen 70 Dosen von Biontech und 10 Dosen Novavax. Zudem hat Th├╝ringen inzwischen 150.000 Moderna-Impfdosen und 30.800 Dosen des Herstellers Astrazeneca an den Bund zur├╝ckgegeben.