Handwerkskammer bietet Erstberatungs-Check für Ukrainer an

Die Erfurter Handwerkskammer baut ihre Hilfe f├╝r ukrainische Kriegsfl├╝chtlinge aus. Um die schnelle und unb├╝rokratische Integration in den Arbeitsmarkt in Nord- und Mittelth├╝ringen zu unterst├╝tzen, werde ab sofort ein Erstberatungs-Check angeboten, teilte die Kammer am Montag mit. Bei der Kurzberatung w├╝rden Informationen zu Berufsabschl├╝ssen, Arbeitserfahrungen und Sprachkompetenzen aufgenommen. Fl├╝chtlinge erhielten so eine erste Einsch├Ątzung f├╝r einen vergleichbaren deutschen Ausbildungsberuf.