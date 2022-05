Schaltkreishersteller investiert in Werk in Erfurt

Der belgische Mikrochiphersteller Melexis baut die Kapazit├Ąt seines Standorts in Erfurt aus. Rund f├╝nf Millionen Euro w├╝rden in diesem Jahr in neue Testanlagen und Verpackungsmaschinen investiert, teilte die Erfurter Melexis GmbH am Montag mit. Das Unternehmen reagiere damit auf die international stark gewachsene Nachfrage nach Halbleitern unter anderem f├╝r Sensortechnik in Autos.