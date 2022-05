Aufbaubank: Rund eine Milliarde Euro Corona-Hilfen

Th├╝ringens Aufbaubank hat seit M├Ąrz 2020 etwa 150.000 Antr├Ąge auf Corona-Hilfen aus der Wirtschaft bearbeitet. Rund eine Milliarde Euro an Wirtschaftshilfen seien an Unternehmen und Soloselbstst├Ąndige ausgezahlt worden, teilte die F├Ârderbank des Landes am Montag mit. 19 Sonderprogramme seien als Reaktion auf die Pandemie in k├╝rzester Zeit aufgelegt und die Beratung gestartet worden.