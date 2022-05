Ministerin erwartet schnelle Bundeszahlung für Waldrettung

Th├╝ringens Agrarministerin Susanna Karawanskij erwartet, dass der Bund schnell die angek├╝ndigten ersten 200 Millionen Euro f├╝r den Waldumbau auszahlt. "Es ist schon Mai, und die Borkenk├Ąfer sind schon ausgeschw├Ąrmt", begr├╝ndete die Linken-Politikerin am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt die Dringlichkeit. Das Geld - auf Th├╝ringen entfielen etwa sechs Prozent oder rund zw├Âlf Millionen Euro - solle ausschlie├člich an kommunale und private Waldbesitzer gehen.