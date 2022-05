Thüringer Bauwirtschaft legt beim Umsatz deutlich zu

Nach einem coronabedingten Umsatzeinbruch im vergangenen Jahr hat sich die Bauwirtschaft in Th├╝ringen im ersten Quartal 2022 wieder deutlich erholt. In den ersten drei Monaten des Jahres erzielte das Bauhauptgewerbe einen Gesamtumsatz von 444,5 Millionen Euro, was gegen├╝ber dem Vorjahreszeitraum einem Plus von 108,6 Millionen Euro entsprach, wie das Landesamt f├╝r Statistik am Mittwoch mitteilte. Zugleich h├Ątten die Betriebe der Branche Auftr├Ąge im Umfang von 565,5 Millionen Euro erhalten - 60,3 Millionen Euro mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.