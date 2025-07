Stadt will das Wort "Spielplatz" abschaffen

Begründung: Das Wort sei ein "eingrenzender Begriff"

In einer Mitteilung der Verwaltung war dann kürzlich das Ergebnis des damals eingeleiteten Prozesses präsentiert worden. Kinder, Jugendliche und Familien seien an der Entscheidung beteiligt gewesen. Auffällig war vor allem: Das Wort "Spielplatz" fehlte auf dem neuen Schild.

Reker will Entscheidung im Stadtrat

Auch sei die Tragweite einer solchen Änderung "allem Anschein nach" nicht in ausreichendem Maße erkannt worden. "Eine solche grundsätzliche Umbenennung ist kein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung", sagte Reker – so etwas müsse im Stadtrat entschieden werden

So soll es nun auch kommen. Reker will den vorliegenden Vorschlag am 4. September in einer Sitzung des Gremiums zur Entscheidung vorlegen. Nur nach einer Zustimmung würden dann die Schilder erneuert. Der Ausgang im Kölner Schilder-Streit ist damit wieder