Gericht: Insolvenzverwalter kann Mindestlohn zurückfordern

Mindestlohnzahlungen an Arbeitnehmer k├Ânnen nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bei Insolvenzverfahren in bestimmten F├Ąllen zur├╝ckgefordert werden. "Der Gesetzgeber hat den Mindestlohn nicht anfechtungsfrei gestellt", begr├╝ndeten die h├Âchsten deutschen Arbeitsrichter am Mittwoch in Erfurt ihre Entscheidung (6 AZR 497/21).