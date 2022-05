Agrarministerin: Privatisierungsstopp war überfällig

ThĂŒringens Agrarministerin Susanna Karawanskij hofft, dass mit dem Verkaufsstopp fĂŒr AgrarflĂ€chen des Bundes die Preisexplosion in Ostdeutschland eingedĂ€mmt werden kann. "Der Privatisierungsstopp ist der richtige Schritt", sagte die Linke-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Der Ausverkauf von öffentlichen AckerflĂ€chen in den ostdeutschen LĂ€ndern war in den vergangenen Jahren ein starker Preistreiber am landwirtschaftlichen Bodenmarkt."