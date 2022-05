Böhmermann-Sendung: Keine internen Ermittlungen in Thüringen

B├Âhmermann-Sendung: Keine internen Ermittlungen in Th├╝ringen

Ein bundesweites B├Âhmermann-Experiment zum Umgang der Polizei mit Anzeigen von Hassbotschaften hat in Th├╝ringen keine Konsequenzen f├╝r Beamte. Aus den Akten und dem vorliegenden Material der Sendung "ZDF Magazin Royal" ergebe sich kein Hinweis auf ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag in Erfurt mit.