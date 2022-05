Erfurt bei Wohnnebenkosten im Spitzentrio

Ein Drei-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus hat in Erfurt die drittg├╝nstigsten Wohnnebenkosten im Vergleich zu den anderen Landeshauptst├Ądten in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bundes der Steuerzahler Th├╝ringen, das am Dienstag ver├Âffentlicht wurde. Erfurt z├Ąhlt mit 1547 Euro im Jahr 2022 zu den g├╝nstigen St├Ądten und landet auf Platz 3 hinter Mainz und Schwerin. Dabei hob der Bund der Steuerzahler hervor, dass nur in Erfurt die Wohnnebenkosten gesunken seien. ├ťberall sonst seien sie gestiegen.