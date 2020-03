"Zu viele Fehlpässe"

Rot-Weiss Essen holt Unentschieden gegen TuS Haltern

05.03.2020, 16:16 Uhr | t-online.de

Im Aufwärtskampf in der Regionalliga bleibt es spannend: Rot-Weiss Essen hat in den letzten Spielminuten gegen TuS Haltern gerade noch so den Ausgleich geschafft.

Rot-Weiss Essen hat sich am Mittwoch im Auswärtsspiel beim Aufsteiger TuS Haltern in Wattenscheid mit einem Unentschieden getrennt. In der 25. Minute gingen die Gastgeber mit einem Treffer von Berkant Canbulut in Führung. Erst in der 87. Minute gelang RWE durch ein Tor von Maximilian Prochinev der späte Ausgleich. "Wir kamen zwar in den ersten zehn Minuten gut in die Partie, haben uns dann aber im weiteren Verlauf der Partie zu viele Fehlpässe erlaubt", sagte Chef-Trainer Christian Titz nach dem Spiel.

Für die Essener Ambitionen im Aufstiegskampf sei ein Unentschieden deutlich zu wenig, schreibt das Portal "Reviersport" zu dem Spiel. RWE steht derzeit auf dem dritten Platz der Regionalliga-Tabelle, fünf Punkte hinter dem Zweitplatzierten Verl. "Theoretisch ist noch alles möglich, weil Verl noch ein schweres Restprogramm hat und Rot-Weiss auch noch im direkten Duell die Chance hat, den Abstand zu verkürzen", heißt es dort. Doch die Mannschaft von Titz dürfe sich nun keine Patzer mehr erlauben.

Hat Rot-Weiss Essen den Aufstieg verspielt?

Das Portal "FuPa" schreibt indes: "Rot-Weiss Essen hat den Aufstieg wohl verspielt". Es sei nicht wahrscheinlich, dass Verl sich drei Ausrutscher leiste und RWE weiter fleißig punkte, heißt es dort weiter.

Am Sonntag gibt es für den Traditionsclub die nächste Chance, sich zu beweisen: Dann geht es gegen den Bonner SC (Platz 13). Die zuletzt wegen einer Muskelverhärtung beziehungsweise wegen eines Infekts ausgefallenen Kevin Grund und Daniel Heber könnten in Bonn wieder in die Startelf zurückkehren, berichtet "Reviersport".