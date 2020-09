"Diverse Verhandlungsrunden"

Rot-Weiss Essen einigt sich mit Ex-Trainer Titz

03.09.2020, 09:21 Uhr | dpa

Drei Monate nach der Entlassung von Christian Titz als Trainer von Rot-Weiss Essen haben sich Verein und ehemaliger Coach außergerichtlich über die Vertragsauflösung geeinigt.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat sich knapp drei Monate nach der Trennung von seinem ehemaligen Trainer Christian Titz auf die Modalitäten der Vertragsauflösung geeinigt.



"Wir haben uns nunmehr auf einen Vergleich und damit auf eine außergerichtliche Beilegung unseres Rechtsstreits verständigt", teilte der Verein in einem gemeinsamen Schreiben des Aufsichtsratsvorsitzenden André Helf und Vorstandschef Marcus Uhlig mit.

"Nach diversen Verhandlungsrunden, die – so viel kann man sagen – allesamt von beiden Parteien recht konstruktiv, sachlich und lösungsorientiert geführt wurden, sind wir mit dem erzielten Vergleichsergebnis sehr zufrieden. In einer Gesamtbewertung ist die Trennung für RWE insgesamt noch in einem vernünftigen, vertretbaren Rahmen abgelaufen", hieß es.

Titz, der von März bis Oktober 2018 den Hamburger SV in der Bundesliga und 2. Bundesliga trainierte, war in der vergangenen Saison RWE-Coach, verpasste als Dritter der abgebrochenen Saison aber den erhofften Aufstieg in die 3. Liga.