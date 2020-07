Anonyme Mail

Rathaus Essen wegen Bombendrohung evakuiert

03.07.2020, 11:22 Uhr | t-online.de, cf

Das Rathaus in Essen: Am Freitag wurde das Gebäude wegen einer Bombendrohung geräumt. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Eine unbekannte Person hat per E-Mail gedroht, eine Bombe im Essener Rathaus zu zünden. Das Gebäude und die Rathausgalerie wurden deshalb geräumt. Die Polizei ist vor Ort.

Das Rathaus in Essen und ein angrenzendes Einkaufszentrum sind am Freitagmorgen wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Das teilte die Stadt auf Twitter mit und bestätigte damit Medienberichte. Auch umliegende Straßen wurden gesperrt, die Polizei ist vor Ort.

+++ Wegen einer #Bombendrohung mussten das #RathausEssen und die #RathausGalerie soeben geräumt werden❗️

Betroffen sind auch die Zugänge zum ÖPNV, es kommt zu Einschränkungen. Die @Polizei_NRW_E ist bereits vor Ort, wir halten euch auf dem Laufenden.



cc @ruhrbahn — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) July 3, 2020

Laut "WAZ" ging die Drohung in der Nacht per E-Mail ein. Der unbekannte Absender kündigte demnach an, eine Sporttasche mit einer Bombe im Rathaus deponiert zu haben, die um 10 Uhr explodieren werde. Alle 500 Mitarbeiter des Rathauses und auch die Rathausgalerie wurden am Freitagmorgen deshalb evakuiert.

Der polizeiliche Einsatz am #RathausEssen wurde soeben beendet und die #Absperrmaßnahmen sind aufgehoben. Eine verdächtiger Gegenstand wurde nicht gefunden. #StadtEssen — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) July 3, 2020

Laut WDR sei zwar eine Sporttasche gefunden worden, sie war aber leer. Gegen 11.15 Uhr dann die Entwarnung: Ein verdächtiger Gegenstand wurde laut Polizei nicht gefunden, der Einsatz sei damit beendet. Allerdings dauern die Ermittlungen weiter an.

Auch in weiteren Städten in Deutschland, unter anderem in Leipzig, gab es anonyme Bombendrohungen gegen Rathäuser.