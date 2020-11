Festnahmen nach Unfall

Polizei findet Waffen und Gegenstände mit rechten Symbolen

01.11.2020, 13:00 Uhr | t-online

Ein Verkehrsunfall in Essen hat zu einer Verfolgungsjagd geführt. Neben Blutspuren am Unfallauto hat die Polizei noch weitere belastende Funde gemacht.

In Essen hatte die Polizei am Samstag Waffen und rechte Symbole bei einer Durchsuchung von drei Männern entdeckt. Die Männer waren nach einem Verkehrsunfall gegen 22.40 Uhr vor der Polizei geflüchtet. Dabei fuhr der alkoholisierte Fahrzeugführer zunächst auf einen anderen PKW auf. In deutlichen Schlangenlinien fuhr er dann weiter in Richtung Bochum. Kurz vor der Einmündung Gattfeld kam das Auto von der Straße ab und krachte durch einen Gartenzaun. Die Insassen des Wagens flüchteten nach Zeugenaussagen zu Fuß weiter.

Bei der Untersuchung der Unfallstelle entdeckten die Polizeibeamten zunächst Blutspuren sowie eine weggeworfene Schusswaffe und ein Jagdmesser. Weitere Zeugen wiesen die Polizisten auf eine anliegende Werkstatt hin. Dort konnten die drei flüchtigen Männer aufgegriffen werden. Alle gaben an, mit dem Unfall nichts zu tun zu haben. Einer der drei Männer blutete stark an der Hand und musste in einem Krankenhaus sofort operiert werden.

Die Führerscheine und der stark beschädigte Unfallwagen wurden beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung des Anbaus fand die Polizei Munition und mehrere Waffen. Ob es sich dabei um scharfe Schusswaffen handelt, wird noch geprüft. Außerdem stießen die Beamten auf eine Kappe mit handschriftlich aufgetragenen SS-Zeichen sowie mehrere Postkarten mit NS-Symbolen. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet.