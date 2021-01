Oberhauser Straße gesperrt

Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und prallt gegen geparkte Autos

15.01.2021, 16:07 Uhr | t-online

Ein Autofahrer in Essen hat beim Versuch, vor einer möglichen Polizeikontrolle zu flüchten, einen schweren Unfall verursacht. Er prallte mit seinem Wagen gegen ein Haus und vier Autos.

In Essen ist ein Autofahrer vor einer möglichen Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei einen schweren Unfall verursacht. Das teilte die Polizei mit. Am Freitagvormittag um kurz nach 11 Uhr ist der Polizei demnach im Stadtteil Borbeck von Essen ein blauer VW-Golf aufgefallen.

Als die Streife abbremste und wendete, beschleunigte der Fahrer und fuhr über die Schloss- und Frintroper Straße in Richtung Essen-Frintrop davon, heißt es in der Mitteilung. Unter Missachtung von roten Ampeln bog er schließlich in die Oberhauser Straße ab und verlor nach wenigen hundert Metern die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen ein Haus auf rechten Straßenseite und anschließend gegen vier geparkte Fahrzeuge.

Die Polizei rief Rettungskräfte, weil der Golf-Fahrer augenscheinlich verletzt und eingeklemmt war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde bei dem Unfall zerstört. Die Oberhauser Straße wurde komplett gesperrt.

Die Identität des Fahrers, die Besitzverhältnisse des Wagens und die angebrachten Kennzeichen werden polizeilich geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Essen an.