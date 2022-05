Forscher: 2022 zwei Prozent Wirtschaftswachstum in NRW

Trotz stark gestiegener Energiepreise und Lieferketten-Problemen rechnen Experten in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum in Nordrhein-Westfalen von 2,0 Prozent. Damit d├╝rfte die Wirtschaftsaktivit├Ąt in NRW so stark steigen wie in Deutschland insgesamt, berichtete das RWI-Leibniz Institut f├╝r Wirtschaftsforschung am Dienstag in seinem neuen Konjunkturbericht. Mitte Februar, noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, hatte das RWI f├╝r NRW noch ein Wachstum von 3,6 Prozent prognostiziert. F├╝r 2023 rechnen die Forscher jetzt mit einem Wachstum von 2,5 Prozent.