Internationaler Austausch

Jugend-Coach von Phoenix Hagen bildet sich über Online-Kurse fort

07.01.2021, 18:38 Uhr | t-online

Die Nachwuchsligen pausieren derzeit, doch der Phoenix Hagen-Jugendkoordinator nutzt die Zeit, um sich weiter fortzubilden. Per Online-Kurs in der Euroleague-Academy.

Der Headcoach des Phoenix Hagen NBBL-Teams, Stanley Witt, nutzt die nächsten Monate, um sich in einer Online-Academy fortzubilden. Wie Phoenix Hagen mitteilte, ist Witt einer von mehr als 100 Headcoaches, die an der EHCB-Academy (Euroleague Head Coaches Board) teilnehmen.

Bis Ende August dieses Jahres werden die Headcoaches in Online-Vorlesungen der Universität Belgrad fortgebildet und können sich über ihre Erfahrungen austauschen. Dieses Wissen hofft Witt dann an seine Schützlinge weitergeben zu können.

EHCB-Präsident Zeljko Obradovic sagt zu den Online-Angeboten: "Wir möchten alle Kollegen aus der ganzen Welt in unserer EHCB-Familie willkommen heißen. Dieses Programm wird einen Grad an Beteiligung erreichen, der in der Vergangenheit ohne diese Technologien nicht möglich gewesen wäre.“ Im Sommer soll dann, so Corona es zulässt, ein Kongress stattfinden.