"Ich kann immer fahren!"

Betrunkener fährt in Hagen gegen Baum

30.09.2019, 14:20 Uhr | t-online.de

Die Stoßstange eines Mercedes an einem Baum: Der Unfallfahrer war betrunken. (Quelle: Polizei Hagen)

Für einen betrunkenen Autofahrer endete die Fahrt am Freitagabend vor einem Baum. Der 33-Jährige war zum Unfallzeitpunkt betrunken. So richtig einsichtig war er jedoch nicht.

Mit den Worten "Ich kann immer fahren!" hat sich der 33-jährige Unfallfahrer aus Hagen am Freitagabend zu seiner betrunkenen Autofahrt geäußert. Der Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Rheinstraße in Richtung Funckestraße unterwegs. Beim Versuch in die Nahestraße abzubiegen, kam er jedoch von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Im Anschluss landete er vor einem Baum, der die Weiterfahrt des Betrunkenen verhinderte.

Das Auto wurde beim Zusammenprall massiv beschädigt. Zeugen verständigten die Polizei, die vor Ort einen Alkoholtest durchführte. Der Wert lag über zwei Promille, weshalb ein zusätzlicher Bluttest durchgeführt wurde. Dem Unfallfahrer wurde der Führerschein abgenommen, was dem Hagener gar nicht gefiel. Er wurde immer aggressiver und beleidigte die Beamten und den Arzt. Schließlich könne er immer Autofahren, das betonte er immer wieder.







Die Nacht endete für den Hagener im Polizeigewahrsam. Er muss außerdem mit einer Anzeige rechnen.