Mit Café als Treffpunkt

Neuer Penny-Markt in Hagen-Boele eröffnet

25.10.2019, 17:12 Uhr | t-online.de

Das Logo von Penny an einem Gebäude: Die Supermarkt-Kette eröffnet in Hagen eine neugebaute Filiale. (Symbolfoto) (Quelle: Steinach/imago images)

Kunden in Hagen dürfen sich über eine neue Einkaufsmöglichkeit freuen. In Boele hat am Donnerstag der Penny-Markt wieder eröffnet. Er war zuvor neu gebaut worden.

In Boele erstrahlt der Penny-Markt an der Schwerter Straße 223 in Hagen nun in neuem Glanz. Am Donnerstag eröffnete der Supermarkt nach einem Neubau wieder und ist moderner geworden. Zuvor war das alte Gebäude abgerissen worden.

Der Markt beschäftigt nach Angaben der "Westfalenpost" 15 Mitarbeiter. Geöffnet habe die Filiale werktags von 7 bis 21.45 Uhr. 87 Parkplätze würden den Kunden zur Verfügung stehen.







Mit dem neuen Supermarkt wird auch ein Café einziehen. Dieses soll sich nach früherer Aussage von Bezirksbürgermeister Heinz-Dieter Kohaupt als Treffpunkt etablieren, weil es dort in der Gegend bisher kein Café gegeben habe.