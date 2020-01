Störung am Morgen

S-Bahn am Hauptbahnhof Hagen evakuiert

30.01.2020, 08:37 Uhr | t-online.de

In Hagen musste eine S-Bahn evakuiert werden. Wegen einer Störung blieb der Zug der Linie 5 mitten auf den Gleisen stehen – und konnte offenbar nicht weiterbewegt werden.

Das dürfte viele Pendler geärgert haben: Am Hauptbahnhof in Hagen kam es am Donnerstagmorgen zu Verzögerungen. Wie die "Westfalenpost" berichtet, gab es eine Störung auf der Strecke der S-Bahn-Linie 5, die zwischen Hagen und Dortmund fährt. Ein Zug sei kurz nach dem Verlassen des Hauptbahnhofs liegen geblieben.



Demnach kam es bereits eine Minute nach der Abfahrt zum Stillstand. Die Fahrgäste wurden daraufhin aus dem Zug geholt, heißt es. Es könnte auch noch am Morgen zu Verzögerungen im Bahnverkehr kommen, warnt die Bahn.