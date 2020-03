Aktion des Heimatvereins

Infotafeln erzählen Geschichte bedeutender Hagener Bauwerke

03.03.2020, 10:56 Uhr | t-online.de

Der Heimatverein in Hagen hat erneut mehrere Infotafeln an bedeutenden Bauwerken in Hagen installiert. Auf ihnen sind historische Fakten und Baudaten zu den Gebäuden zu lesen.



Wer in Hagen spazieren geht, kann an interessanten Gebäuden mehr über die Geschichte der Bauwerke erfahren. Denn der Verein stellt auf Infotafeln historische Fakten und Baudaten und Architektennamen zusammen, die an den Bauwerken angebracht werden. Nun wurden vier weitere dieser Tafeln auf Bauwerken in Hagen installiert.

Wegen eines Zuschusses der städtischen Denkmalbehörde konnte der Heimatverein an drei Gebäuden in Haspe die Infotafeln anbringen. Einmal am ehemaligen Umformwerk der Hagener Straßenbahn an der Voerder Straße, dann am ehemaligen Stadtbad Hasepe und an der dortigen Berufsschule.

Eine weitere Infotafel erhielt die frühere Fabrikantenvilla an der Bergstraße, in der inzwischen eine Kita eingezogen ist. Mit den Infotafeln möchte der Heimatverein an die Geschichte der Bauwerke erinnern und so einen Teil zur Hagener Stadtgeschichte beitragen.