Seit 2014

Hagen erhält Hunderte Millionen Euro aus Fördertöpfen

06.07.2020, 15:29 Uhr | t-online.de

Die Stadt Hagen profitiert aus Födergeldern mit einer Summe im dreistelligen Millionenbereich. Damit zeigt sich besonders die städtische Kämmerei zufrieden.

In die städtischen Kassen in Hagen sind seit 2014 insgesamt 381 Millionen Euro an Fördergeldern aus verschiedenen Töpfen geflossen. Das berichtet die Stadt in einer Mitteilung und zeigt sich mit dieser Entwicklung zufrieden.

Die Gelder stammen aus Förderungen von Bund, Land und der Europäischen Union. Wegen "gesetzlicher Grundlagen", wie es in der Mitteilung heißt, fließen für das Jahr 2020 nochmal rund 190 Millionen Euro in die Stadt-Kassen.

"Ich freue mich sehr, dass sich unsere unermüdliche Arbeit in den vergangenen Jahren gelohnt hat und wir eine so hohe Summe an Fördermitteln für unsere Stadt beschaffen konnten", sagt Christoph Gerbersmann, Stadtkämmerer der Stadt Hagen. Von diesen Geldern profitieren alle Hagenerinnen und Hagener", sagt er.

Jüngere Menschen aus Hagen profitieren

Die Förderungen würden laut Mitteilung besonders jüngeren Hagenern zu Gute kommen. Denn in den Bereich Jugend und Soziales seien bisher 221,8 Milionen Euro geflossen. Die Gelder wurden dort etwa für die Sprachförderung, für Integrationsarbeit oder gegen Rechtsextremismus eingesetzt.

Der Städtebau in Hagen profitiert ebenfalls von den Fördergeldern. So sind von Bund und Land bisher 79,7 Millionen Euro in diesen Bereich geflossen, hieß es.