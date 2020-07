Teilweise Neubau nötig

Bauarbeiten an drei Hagener Schulen gehen voran

16.07.2020, 12:20 Uhr | t-online.de

Wegen steigender Schülerzahlen und Sanierungsbedarf sind drei Schulen in Hagen derzeit Baustellen. Doch die Arbeiten liegen im Zeitplan.

Die Bauarbeiten an der Goethe-Grundschule und der Grundschule Helfe in Hagen stehen laut Stadt kurz vor dem Abschluss. Und auch die Arbeiten des Neubaus am Theodor-Heuss-Gymnasium sollen Anfang August starten, wie die Stadt nun mitteilte. Damit gehen die Bauarbeiten an drei Hagener Schulen zügig und nach Plan voran.



Die Arbeiten etwa an der Goethe-Schule waren notwendig geworden, weil die Grundschule steigende Schülerzahlen zu verzeichnen hat. Deswegen wurde hier in einen Neubau investiert, der nun pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres fertiggestellt sein soll. Die Kosten des Baus betrugen laut Stadt 1,95 Millionen Euro. An der Grundschule Helfe sind die Bauarbeiten ebenfalls fast abgeschlossen. Bereits am 22. Juli soll die Endabnahme erfolgen.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium entsteht ebenfalls ein Neubau. Die Abrissarbeiten am Pavillon "Krabbelkiste" laufen bereits, denn dort soll das neue Gebäude entstehen. Mit einer Fertigstellung ist allerdings erst im Frühjahr 2022 zu rechnen, wie es hieß. Hierfür sind 4,2 Millionen Euro vorgesehen.