Wegen Betrugsverdachts

Junger Hagener deutschlandweit gesucht – Festnahme

28.07.2020, 12:56 Uhr | dpa

Einem jungen Mann werden Handschellen angelegt (Symbolbild): In Dresden ist ein bundesweit gesuchter Hagener festgenommen worden. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Ein 19-Jähriger aus Hagen wurde in ganz Deutschland gesucht. Etliche Staatsanwaltschaften und ein Amtsgericht hatten schon mit ihm zu tun – nun ist er festgenommen worden.

In Dresden ist ein junger Mann aus Hagen geschnappt worden, nachdem bundesweit nach ihm gefahndet worden war. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, geriet der Mann am Montag bei einer Kontrolle auf dem Hauptbahnhof ins Netz der Ermittler.



Der in Hagen geborene Mann wurde unter anderem wegen Online-Betrügereien gesucht. Angaben dazu, seit wann nach dem Mann gefahndet wurde, konnte die Bundespolizei nicht machen. Insgesamt hatten sich bisher nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur 27 Staatsanwaltschaften und ein Amtsgericht mit dem 19-Jährigen beschäftigt.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den Wohnungslosen. Er sitzt nun im Gefängnis in Regis-Breitingen bei Leipzig.