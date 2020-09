Auf Fortbildung in Hagen

Frauen übergießen sich bei Streit über Lehrinhalte mit Kaffee

04.09.2020, 20:34 Uhr | dpa

Ein Espressokocher mit Kaffee (Symbolbild): In Hagen haben sich zwei Frauen bei einem Streit mit Kaffee übergoßen. (Quelle: Chromorange/imago images)

Diese Fortbildung hat ihren eigentlichen Zweck wohl verfehlt: In Hagen haben sich zwei Frauen dermaßen über die Lehrinhalte gestritten, dass sie sich mit heißem Kaffee übergossen haben.

So etwas sollten die Frauen bei der Fortbildung in Hagen sicherlich nicht lernen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben sich zwei Frauen dermaßen über die Lehrinhalte gestritten, dass die Situation eskalierte.



Laut Mitteilung der Polizei von Freitag übergoss eine 33-Jährige eine andere Teilnehmerin mit Kaffee und schlug ihr dann eine gefüllte Wasserflasche aus Plastik auf den Kopf. Die 26-Jährige ging zum Gegenangriff über und goss den Inhalt eines Kaffeekochers über ihre Kontrahentin.



Beide Frauen verletzten sich dabei leicht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin drehte sich der Streit um das angemessene Lerntempo während der Fortbildung. Die Wände in der Fortbildungsstätte wurden nach Polizeiangaben durch den Kaffee außerdem verschmutzt.