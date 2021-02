In Polizeigewahrsam

Frau randaliert in der Innenstadt und am Tierheim

11.02.2021, 11:20 Uhr | t-online

Ein Polizeiwagen (Symbolbild): Die Frau musste an einem Tag zweimal von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. (Quelle: localpic/imago images)

Weil eine Frau in der Innenstadt von Hagen randaliert hatte, wurde sie in Gewahrsam genommen und ihr Hund ins Tierheim gebracht. Wieder auf freiem Fuß eskalierte die Situation dort erneut.

In Hagen wurde eine Frau gleich zweimal hintereinander von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Polizei wurde auf die 36-Jährige aufmerksam, als diese in der Innenstadt vor einem Hotel in der Humboldtstraße gegen die Tür schlug und lautstark schrie. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Eine Richterin ordnete den Verbleib der Frau im Polizeigewahrsam bis zum späten Nachmittag an.

Als sie wieder freigelassen wurde, machte sich die Frau laut des Berichts auf den Weg zum Tierheim in der Hasselstraße. Dort wurde ihr Hund zuvor von den Beamten untergebracht. Gegen 19:45 Uhr alarmierte ein Bürger erneut die Polizei. Er hatte beobachtet, wie die Frau über den zwei Meter hohen Zaun gestiegen war. Dann soll sie Mülltonnen und Bänke umgeworfen haben. Die Beamten nahmen die Frau erneut mit und erstatteten Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.