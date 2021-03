In Gewahrsam genommen

Graffiti-Sprayer beleidigen Polizisten in Hagen

21.03.2021, 17:02 Uhr | t-online

Graffiti an einer Wand (Symbolbild): In Hagen sind zwei Sprayer Polizisten aggressiv angegangen. (Quelle: robertkalb.potographien/imago images)

Zwei Hagener haben an einem Bahnhof Graffiti gesprüht. Als die Polizei kam, wurden sie aggressiv.

In Hagen sind Polizisten von zwei Graffiti-Sprayern aggressiv angegangen worden. Das berichtete die Polizei. Demnach hatte eine Spaziergängerin die beiden 33 und 39 Jahre alten Männer am Samstagnachmittag in der Unterführung am Bahnhof Heubig beobachtet, als sie Graffiti aufsprühten. Die Frau verständigte die Polizei.

Die beiden Männer verhielten sich laut der Mitteilung bei ihrer Durchsuchung durch die Polizei unkooperativ und aggressiv. Die Beamten seien aufs Übelste beschimpft und beleidigt worden. Zudem hätten sich die beiden mit Knie- und Kopfstößen und Tritten gewehrt. Letztendlich konnten sie demnach in den Streifenwagen gesetzt werden, gaben aber weiter Beleidigungen und Drohungen von sich. Ein 35-jähriger Polizist wurde leicht verletzt.

Beide stark alkoholisierten Männer wurden letztendlich zur Wache gebracht, wo sie die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachten, so die Polizei.