Polizei sucht Zeugen

Jugendliche prügeln mit Latten auf Auto ein

01.06.2021, 08:57 Uhr | t-online

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht mit Holzlatten auf ein parkendes Auto eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Eine Zeugin hat in der Nacht zum Montag etwa acht Heranwachsende in Hagen beobachtet, die in der Minervastraße auf einen BMW losgegangen sind. Gegen 3.40 Uhr am frühen Morgen schlugen sie laut Polizei mit Holzlatten auf das Auto ein. Das Alter der Jugendlichen schätzte die Zeugin auf etwa 15 Jahre. Die Gruppe war in Richtung Innenstadt unterwegs.

Beamte stellten Schäden am Wagen fest, konnten die mutmaßlichen Täter in der Nacht aber nicht mehr ausfindig machen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden.