Schwere Verletzungen

80-jähriger Fußgänger von Pkw überrollt

16.06.2021, 10:07 Uhr | t-online

Ein Krankenwagen während der Fahrt (Symbolbild): In Hagen ist ein 80-jähriger Mann von einem Pkw überrollt worden. (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

Ein älterer Mann ist in Hagen unter einen Sprinter geraten. Ein aufmerksamer Passant konnte Schlimmeres verhindern und den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machen.



In der Hagener Innenstadt ist am Dienstag ein Senior von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 15.50 Uhr überquerte der 80-Jährige die Dödterstraße an der Ecke Frankfurter Straße. Ein 20-Jähriger fuhr zur selben Zeit mit einem Sprinter aus einer Parklücke. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste er den Mann.

Der Senior geriet unter das Auto. Erst nachdem ein Passant den 20-Jährigen auf den Unfall aufmerksam machte, hielt dieser an und setzte den Sprinter wieder nach vorne. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.