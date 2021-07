Nach Flutkatastrophe

Bundeswehr räumt Hagen auf

16.07.2021, 14:36 Uhr | dpa

Soldaten der Bundeswehr bergen mit einem Pionierpanzer "Dachs" ein zerstörtes Auto in Hagen-Hohenlimburg: Bei den Aufräumarbeiten werden die schweren Unwetterschäden sichtbar. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa)

Nachdem das Wasser abgelaufen ist, werden die verheerenden Schäden nach der Flutkatastrophe in Hagen sichtbar. Mehrere Hundert Soldaten helfen in ganz NRW beim Aufräumen.

In Nordrhein-Westfalen helfen derzeit 555 Soldatinnen und Soldaten den Behörden bei der Bewältigung der Hochwasser-Katastrophe. Bundesweit seien es insgesamt 850, sagte der Sprecher des Landeskommandos NRW, Stefan Heydt, am Freitag.

Eine Wand eines Industriebetriebes ist im Ortsteil Hohenlimburg nach Unwettern eingestürzt: Die Bundeswehr hilft bei der Bewältigung der Katastrophe. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa)



In NRW seien 120 Fahrzeuge im Einsatz, darunter Räumpanzer. In Stolberg helfe ein Hubschrauber. Insgesamt gab es schon 17 Einsätze, davon seien 5 bereits abgeschlossen.



Heydt rechnete am Vormittag damit, dass die Bundeswehr auch in Erftstadt mit anpacken wird. In Hagen hatten Räumpanzer Straßen wieder passierbar gemacht.