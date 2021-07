Seit Dienstag

Hagen zahlt Hochwasser-Soforthilfen aus

27.07.2021, 11:46 Uhr | dpa, t-online

In Nordrhein-Westfalen hat die Flutkatastrophe Hagen besonders heftig erwischt. Nun stellen Stadt und Land finanzielle Unterstützung bereit.

Die Stadt Hagen hat knapp zwei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe mit der Auszahlung von Soforthilfen an die betroffenen Bürger begonnen. Gegen ausgefüllte Anträge gibt die Stadt seit Dienstag Barschecks an die Bürger aus, die bei der Sparkasse eingelöst werden können.



"Bereits am Wochenende waren zahlreiche Anträge online per Mail bei der Stadtverwaltung eingegangen", sagte eine Sprecherin. An den Haushaltsvorstand zahlt die Stadt 200 Euro aus, an jedes weiteres Familienmitglied weitere 100 Euro. Mit der finanziellen Überbrückung können notwendige Haushaltsgegenstände gekauft werden. Das Land gibt zusätzlich pro Privathaushalt einen Sockelbetrag von 1.500 Euro.

Hagen hat die betroffenen Haushalte anhand von Straßenübersichten identifiziert und über die Soforthilfe informiert.