Hagen

Fast Hundertjähriger in Hagen von Trickdieben bestohlen

26.10.2021, 08:43 Uhr | dpa

In Hagen haben zwei Trickdiebe einen fast hundertjährigen Mann betrogen und bestohlen. Die zwei Unbekannten gaben sich am Montagnachmittag als Dachdecker aus und stahlen dem 98 Jahre alten Mann Bargeld "im vierstelligen Bereich", wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zuvor hatte der Rentner vor seinem Haus im Stadtteil Hohenlimburg Laub gefegt, dann kamen die zwei Unbekannten und behaupteten, beschädigte Dachziegel auf dem Dach seines Hauses erkannt zu haben. Sie boten ihm an, die Schäden zu beheben. Daraufhin gab der 98-Jährige einem der Männer Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages.

Unter dem Vorwand, weiteres Material holen zu müssen, fuhren die Täter davon. Kurz darauf bemerkte der Rentner, dass in seinem Portemonnaie weiteres Bargeld in einen niedrigen vierstelligen Bereich fehlte.