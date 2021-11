Hagen

Richterin ließ Akten einfach unbearbeitet: Haftstrafe

18.11.2021, 16:39 Uhr | dpa

Eine Richterin am Amtsgericht Lüdenscheid ist am Donnerstag wegen Rechtsbeugung zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. In dem Prozess vor dem Landgericht Hagen hatte die 37 Jahre alte Juristin eingeräumt, mehrere Akten einfach nicht bearbeitet zu haben. Sie habe eine Blockade im Kopf gehabt und sich um die Fälle einfach nicht mehr kümmern können, hieß es in dem Teilgeständnis. Die Akten waren später in einem Umzugskarton im Keller der Angeklagten gefunden worden. Die Richterin soll außerdem versucht haben, die von ihr begangenen Fristversäumnisse anderen Mitarbeitenden des Amtsgerichts in die Schuhe zu schieben.

Ein psychiatrischer Sachversttändiger hatte die Richterin als voll schuldfähig eingestuft. Die Frau sei in den allermeisten Fällen in der Lage gewesen, ihre Arbeit gewissenhaft und ordentlich zu erledigen. Deshalb müsse man davon ausgehen, dass sie jederzeit die volle Realitätskontrolle gehabt habe.

Das Gericht sprach in der Urteilsbegründung von einer "hohen kriminellen Energie" bei der Angeklagten und lastete ihr vor allem negativ an, dass sie "keinerlei Skrupel hatte, ihr eigenes Fehlverhalten auf andere abzuwälzen". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.