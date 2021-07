Hannover

Hannover verpatzt Generalprobe: Niederlage gegen Magdeburg

17.07.2021, 16:30 Uhr | dpa

Eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Liga wartet auf die Fußballer von Hannover 96 noch eine Menge Arbeit. Das Team des neuen Trainers Jan Zimmermann verlor am Samstag seine Generalprobe gegen den Drittligisten 1. FC Magdeburg im eigenen Stadion mit 2:4 (1:3). Die Treffer für die Niedersachsen erzielten Neuzugang Sebastian Kerk (15. Minute) und Marvin Ducksch (62.). Hannover startet am nächsten Samstag bei Werder Bremen in die neue Saison.