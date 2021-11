Hannover

Funkelnder "Christmas Garden" im Zoo Hannover

19.11.2021, 17:50 Uhr | dpa

Mehr als 30 Lichtinstallationen erleuchten bei der Freiluft-Veranstaltung "Christmas Garden" in den kommenden Wochen den Zoo Hannover. Die funkelnden Installationen mit insgesamt 1,5 Millionen Lichtpunkten sollen in der dunklen Jahreszeit Lust auf Spaziergänge machen, wie der Zoo und der Veranstalter Hannover Concerts mitteilten. Am Freitagabend wurde der "Christmas Garden" eröffnet.

Auf einem etwa zwei Kilometer langen Rundgang durch die Themenwelten des Zoos können Besucherinnen und Besucher Lichtspiele und Leuchtfiguren entdecken. Einige Installationen werden zudem mit eigens für die Veranstaltung komponierter Musik untermalt.

Das Lichtermeer ist außerhalb des regulären Zoo-Betriebs mit einigen Ausnahmen täglich bis zum 9. Januar immer nach Einbruch der Dunkelheit zu sehen. Für den Besuch gelten die 2G-Regeln - Eintritt gibt es also nur für geimpfte und genesene Personen.