Hannover

Niedersachsen kündigt FFP2-Maskenpflicht für Demos an

14.01.2022, 13:20 Uhr | dpa

In Niedersachsen soll künftig landesweit eine FFP2-Maskenpflicht bei Demonstrationen gelten. Die Regelung für Versammlungen unter freiem Himmel solle mit der neuen Corona-Verordnung am Samstag in Kraft treten und auch für die unangemeldeten Corona-Proteste gelten, die als Spaziergänge bekannt geworden sind, kündigte eine Regierungssprecherin am Freitag an. In vielen Orten sei die FFP2-Maskenpflicht schon per Allgemeinverfügung vorgegeben worden. Die landesweite Regelung solle nun für mehr Klarheit und eine noch größere Verbreitung sorgen.