Hannover

Kontaktregeln für weltliche Bestattungen werden gelockert

14.01.2022, 13:21 Uhr | dpa

Die strengen Corona-Kontaktbeschränkungen für weltliche Bestattungen sollen gelockert werden. Bisher dürfen in Niedersachsen höchstens zehn Menschen daran teilnehmen - wenn einer der Teilnehmer nicht geimpft oder genesen ist, sogar nur ein Haushalt plus zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt. Von Samstag an solle dies unter Vorgabe der 3G-Regel nicht mehr gelten, kündigte eine Regierungssprecherin am Freitag an. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann dann mit einem negativen Corona-Test an dem Begräbnis teilnehmen.

Die Lockerung werde für die Trauerfeier und den Gang zum Grab gelten, nicht aber für das anschließende Beisammensein der Trauergemeinde, erklärte die Sprecherin. Für religiöse Bestattungen gibt es in der Corona-Verordnung des Landes keine Beschränkungen.

Ein Bestatter aus dem Ammerland hatte die bisherige Regelung in der "Nordwest-Zeitung" (Freitag) als "Unding" bezeichnet. Die Ungleichbehandlung religiöser und weltlicher Bestattungen sorge bei den Trauernden für viel Unmut, wenn Angehörige von den Trauerfeiern ausgeschlossen werden müssten.