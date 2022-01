Hannover

Mehr Angestellte in Niedersachsen

25.01.2022, 11:52 Uhr | dpa

In Niedersachsen sind 2021 viele Menschen in ein festes Angestelltenverhältnis gewechselt. Das Landesamt für Statistik zählte 25.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als im Jahr zuvor. Dafür gab es etwa 10.000 Selbstständige und 15.000 geringfügig entlohnt Beschäftigte weniger.

Insgesamt blieb die Zahl der Beschäftigten stabil bei 4,11 Millionen Personen, wie das Amt in Hannover am Dienstag mitteilte. Die Entwicklung in Niedersachsen entspreche dem Bundesdurchschnitt.

Die Wirtschaftsbereiche Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation im Land beschäftigten in der Corona-Krise 14.500 Personen weniger, das war ein Minus von 1,4 Prozent im Vergleich zu 2020. Dagegen boten öffentlicher Dienst und sonstige Dienste, Erziehung, Gesundheit und private Haushalte 16.500 zusätzlichen Personen Arbeit (plus 1,2 Prozent). Im Bau wuchs die Zahl der Beschäftigten um 4400 (plus 1,7 Prozent).