Hannover gibt Kunstgegenstände an Erben zurück

Hannover gibt Kunstgegenst├Ąnde an Erben zur├╝ck

Die Stadt Hannover gibt an diesem Freitag (16.30 Uhr) zwei Objekte aus dem Museum August Kestner an die Erben der j├╝dischen Fabrikantentochter Klara Berliner zur├╝ck. Berliner wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und enteignet. Ihr Vater Joseph war Gr├╝nder der ersten europ├Ąischen Telefonfabrik sowie der ersten Schaltplatten-Fabrik, der Deutschen Grammophon GmbH in Hannover. Ihr Onkel war der ber├╝hmte Erfinder Emil Berliner.