Einziger Roman von Arthur Miller wird uraufgeführt

Das Schauspiel Hannover bringt den einzigen Roman des US-amerikanischen Dramatikers Arthur Miller auf die B├╝hne. Das St├╝ck auf Grundlage des 1945 erschienenen Romans "Fokus" feiert am heutigen Freitag (19.30 Uhr) seine Urauff├╝hrung. Erz├Ąhlt wird die Geschichte eines Angestellten in den 1940er Jahren in New York, der eine Brille bekommt und pl├Âtzlich von seiner Umgebung als j├╝disch gelesen und zunehmend diskriminiert wird.

Der Stoff habe leider an Relevanz gewonnen, sagte Regisseurin Laura Linnenbaum mit Blick auf die Verbreitung judenfeindlicher Verschw├Ârungsmythen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. In "Fokus" lege Miller die Mechanismen und die Willk├╝rlichkeit von Antisemitismus offen, sagte die Regisseurin in einem Interview im Programmheft zu der Inszenierung in Hannover.